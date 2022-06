Lichamen gevonden in zoektocht naar vermiste journalist en reisgenoot Brazilië

Er is nu één persoon is aangehouden. Het gaat om Amarildo da Costa de Oliveira, een visser die ook wel bekend staat als 'Pelado'. Volgens inheemse mensen had hij de dag voor de verdwijning met een geweer naar Phillips en Pereira gedreigd.

Bruno Pereira leidde in het verleden acties tegen illegaal vissen in de Javari Vallei, een gebied dat van de inheemse bevolking is en waar alleen zij mogen vissen. Hier leven zeldzame en waardevolle vissen. Het internationale netwerk, dat gerund wordt door lokale zakenmannen, betaalt arme vissers om hier te vissen en dwingt ze vervolgens de vangst af te staan om er met de winst vandoor te gaan.

De afgelopen dagen hield Phillips vrouw nog hoop dat haar man levend zou worden gevonden, zo is te zien in onderstaande video: