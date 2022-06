Het regent Russische raketten in de Donbas – en die van Oekraïne raken op

En het is lastig om aan nieuwe voorraden Sovjetgranaten te komen. "Rusland gaat dat niet leveren. Misschien kun je nog wat vinden in landen van het voormalige Warschaupact (zoals Polen, Roemenië red.), maar veel zal dat niet zijn. Dan moet Oekraïne het vooral met westerse artillerie gaan oplossen. Artillerie die wel is toegezegd, maar nog niet in zulke aantallen dat het voldoende is", zegt Wijninga.

Training in sneltreinvaart

Komt nog bij dat de militairen ook eerst een uitleg moeten krijgen, over hoe de westerse wapens precies werken. Die training krijgen militairen bijvoorbeeld op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland, waarna ze weer teruggaan naar het front om de kennis door te geven. Een operatie die tijd kost.

"Je kunt tijdens die training natuurlijk best wat bochten afsnijden zodat het sneller gaat en daarbij enkele risico's aanvaarden, maar niettemin duurt het alsnog zeker twee tot drie weken voordat een Oekraïner is opgeleid", zegt Wijninga.

In de tussentijd gaat de oorlog onverminderd door en is het artillerie-overwicht van Rusland een probleem dat voor Oekraïne niet snel is opgelost.