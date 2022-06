Aantal rokers daalt niet meer, minder mensen stoppen

Specifiek onder de jongeren tussen de 18 en 24 jaar is er juist een stijging van het aantal rokers in de cijfers te zien. Waar er in 2015 tot 2020 een daling van 37 naar 23 procent te zien is, is dit in 2021 weer toegenomen naar bijna 28 procent.

Wel geeft het Trimbos aan dat het lastig is om hier conclusies aan te verbinden. "Bij subgroepen is het aantal respondenten lager en kan niet gesproken worden van een significant verschil. Het onderzoek is vooral gericht op de grotere groep", zegt Willemsen.