Kabinet maakt foutje: levering drones aan Oekraïne openbaar

Bij de allereerste leveringen aan Oekraïne was Nederland nu heel open over welke antitankwapens en munitie werden verstuurd, maar dat is de afgelopen maanden veranderd. Leveringen worden nu geheim gehouden, om Rusland niet wijzer te maken over welke wapens en spullen naar Kiev gaan.

Maar in de voorjaarsnota van 20 mei is het misgegaan. Daar staat dat Nederland drones aan Oekraïne heeft geleverd. Volgens Ollongren is dat 'per abuis' opgenomen.