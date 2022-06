Matthew McConaughey vraagt in emotionele speech om strengere wapenwet

Strengere wapenwet

De Texaan gaf in zijn toespraak aan dat hij zelf wapeneigenaar is, maar riep op tot strengere wapenwetgeving in de VS.

"Verantwoordelijke wapenhouders zijn het zat dat het tweede amendement wordt misbruikt en gekaapt door gestoorde individuen", zei hij over het in de grondwet vastgelegde recht van Amerikanen om een wapen te hebben.