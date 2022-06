Turken schrikken zich rot in supermarkt: 'Broodje is vier keer zo duur geworden'

Wat betekent het voor bezoekers?

"Voor toeristen of Turken die in West-Europa wonen of werken is alles natuurlijk goedkoper. Als je tenminste euro’s verdient. Zoals gezegd, het gemiddelde salaris ligt hier rond de 8000 lira, 450 euro. Dus als je in Nederland een redelijke baan hebt, ben je in Turkije spekkoper. Aan de andere kant: er zijn vast wel mensen die hun familie in Turkije steunen. Dat is dan waarschijnlijk ook meer dan vroeger", zegt Nagtzaam.