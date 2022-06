Defensie: veel meer Europese samenwerking, ook meer Europese missies

In de nieuwe defensienota, met als titel 'Sterker Nederland, veiliger Europa', wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met andere legers. "Nederland zet in op versterking van de samenwerking, met name binnen Europa", staat in het stuk. De toon van de nota is pro-Europees: er wordt gesproken over een 'momentum' om 'Europese defensie-capaciteiten een impuls te geven'.

Gevoelig

De discussie over Europese samenwerking lag jarenlang gevoelig, omdat critici vrezen voor de vorming van één Europees leger. Dat is niet de bedoeling, maar uit de nota blijkt dat de Europese samenwerking fors wordt opgevoerd.