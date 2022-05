Ongekende crisis Sri Lanka: 'Geen eten, geen inkomsten, zo gaan we dood'

Vijfsterrenresort

Eigenaar Anouk Brouwer van Tabula Rasa Resort in Galle ziet de toekomst somber in. Haar gasten zijn ingesteld op luxe, en dat is tijdens de crisis moeilijk. "De problemen begonnen twee maanden geleden toen er te weinig elektriciteit was. Als vijfsterrenresort gebruiken we dan de generator, maar toen er in het hele land geen diesel meer te krijgen was, hield die ook op. Toeristen die dan incheckten, gingen meteen weer toen ze hoorden dat er geen airco was. Sindsdien is het alleen maar moeilijker geworden", zegt Brouwer.