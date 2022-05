Prominenten PvdA en GroenLinks pleiten voor fusie fracties Eerste Kamer

'D-day is 11 juni'

"Je ziet in beide partijen inmiddels een stevige discussie tussen voor- en tegenstanders", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "De hoop van voorstanders is om weer een machtsfactor van belang te worden, de vrees van tegenstanders is dat sociaal-democratische of groene idealen verwateren."

Dat partijbestuur en prominenten zich nu uitspreken, kan een twijfelaar over de streep trekken, zegt Lambie. "Maar er zijn ook prominente PvdA'ers en GroenLinksers tegen."

D-day is zaterdag 11 juni. Lambie: "Dan geven de leden hun oordeel, bij GroenLinks in een referendum en bij de PvdA op een congres. Na jaren van gepraat en mislukte initiatieven tot linkse samenwerking kan dit een doorbraak worden. Eén fractie in de Eerste Kamer is dan een eerste stap naar een echte partijfusie. Maar als op 11 juni een 'nee' klinkt, dan gaat die fusiepartij er niet komen."