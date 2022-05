Driekwart oud-ministers heeft geen nieuwe baan: 'Lastig om aan de bak te komen'

In januari 2022 diende het kabinet Rutte-3 officieel zijn ontslag in. In totaal elf ministers keerden niet terug in een nieuw kabinet. Drie ministers hadden de AOW-leeftijd bereikt. Acht oud-ministers moeten op zoek naar een nieuwe baan, maar dat is tot nu toe bij twee personen gelukt. Stef Blok wordt lid van de Europese Rekenkamer en Bas van 't Wout is aan de slag als strategisch adviseur.

'Intermezzo'

Wouter Koolmees laat weten dat hij bezig is met zich 'oriënteren op de arbeidsmarkt', Ferd Grapperhaus schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat hij 'in transit' is en een 'intermezzo' heeft. Sander Dekker is parttime aan de slag als research fellow bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.