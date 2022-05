Steeds meer frustratie over Hongarije: 'Het is echt, echt schandalig'

Tot nu toe waren de Europese lidstaten verrassend snel met het instellen van sancties. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het 'ongelukkig' dat 'eendracht en voortvarendheid' van de eerdere maatregelen nu ontbreekt.

'Trojaans Paard'

De olieboycot hoeft pas eind dit jaar in te gaan, maar steeds meer partijen willen niet meer wachten op Hongarije. "We hebben die boycot nodig om de Russische oorlogsmachine te stoppen", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij noemt Hongarije een 'Trojaans paard', als de 'Russische stem in onze buitenlandpolitiek.'

Desnoods moeten 26 lidstaten zelf tot een boycot besluiten. "Dan is het daadkrachtige en eensgezinde effect een beetje weg, maar 26 landen is beter dan nul." Ook PvdA en GroenLinks willen een boycot zónder Hongarije. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft al eerder een motie ingediend om met een kopgroep van landen afspraken te maken over sancties. Zo kunnen sancties sneller worden ingevoerd, maar wel op verschillende snelheden.