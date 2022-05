Veel restaurants houden nauwelijks rekening met allergieën: 'Het kon verkeerd aflopen'

Niet serieus genomen

Maar het gebeurt niet altijd onwetend, zegt Zwaan. Er zijn ook situaties waar opmerkingen over allergieën simpelweg niet serieus worden genomen. "Ik was recent bij een restaurant waar ik aangaf dat ik een allergie had. Toch heb ik tot 5 keer toe noten op mijn bord gekregen. Ik let zelf goed op en had het op tijd door. Maar wat als dat niet het geval was geweest?"

Dat moet volgens hem beter. "Als je van tevoren wordt gevraagd of je ergens allergisch voor bent zou je verwachten dat je altijd veilig bent. Toch is dat helaas niet het geval."