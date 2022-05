WHO: apenpokken nu in 19 landen, maar uitbraak blijft beheersbaar

Daarnaast meldt de WHO nog eens 106 vermoedelijke gevallen van apenpokken. Gisteren meldde het RIVM dat er in Nederland zes gevallen van apenpokken zijn vastgesteld.

Deze uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk. Het ziektevirus komt normaal vooral voor in Midden- en West-Afrika, maar dook op 7 mei ook op in Europa. De WHO zegt met meer adviezen te komen aan lidstaten om de uitbraak in te dammen.

Nauw contact

Het virus kan worden overgedragen door nauw contact van persoon tot persoon of door contact met spullen die worden gebruikt door een persoon die apenpokken heeft, zoals kleding of beddengoed.