Britse politie start onderzoek naar automobilist die babyeendjes doodreed

De dood van de eendjes leidde tot woede en onbegrip op sociale media. Zo noemde dierenwelzijnsactivist Dominic Dyer, met meer dan 60.000 volgers, hem een 'smerig stuk vuil'. Een andere vrouw noemde de automobilist 'een zielloos monster'.

Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek gestart naar de beschuldigingen. "We hebben contact opgenomen met de auteur van het bericht en proberen vast te stellen of er mogelijke overtredingen zijn in het kader van de Wildlife en Countryside Act", staat in een verklaring op Twitter.