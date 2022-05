Net ontsnapt, nu op het podium in Nederland: Pussy Riot is back

Nu is er dan de Europese tournee. Die eigenlijk al in 2020 gepland was, maar door de corona-epidemie steeds weer werd uitgesteld. Ze noemen de Riot Days-tour een elektronische rockopera, gebaseerd op het boek van Aljotsjina. De tour is in een nieuw jasje gestoken vanwege de oorlog in Oekraïne en omgedoopt tot anti-oorlogstournee.

Beelden van burgerslachtoffers

Eigenlijk is er geen betere timing voor een protestgroep om zich uit te spreken nu hun aartsvijand Poetin een oorlog is begonnen. Op de eerste dag van hun Europese tournee was dat al duidelijk. In Berlijn openden ze het concert met 'Slava Ukraini'. In de show wordt de naam van het dorp Boetsja, waar veel burgerslachtoffers vielen, geregeld gescandeerd en worden beelden van gruwelijkheden die zich in Oekraïne afspelen op schermen geprojecteerd.