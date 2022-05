Recht op abortus onder druk door VS: 'Spanning bij vrouwen over hele wereld'

Toch zijn we er in Nederland ook nog niet, zegt Gomperts, oprichter van Women on Waves. "Hier bestaat juridisch gezien nog steeds geen recht op abortus. In het wetboek van strafrecht is het nog een strafbaar feit: het mag alleen als het in een speciale kliniek wordt gedaan. Dit in tegenstelling tot andere behandelingen."

Verder is het laten uitvoeren van abortus hier niet toegankelijk genoeg, zegt Gomperts. "Iemand die op Vlieland woont, moet vier uur reizen om naar een abortuskliniek te kunnen. Als het een recht is, zou je gewoon naar de huisarts moeten kunnen. Er is dus nog veel te doen."