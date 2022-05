Erdogan wil Finland en Zweden niet bij NAVO: 'Het is pure chantage'

De PKK heeft volgens Erdogan dus ook vrij spel in Zweden en Finland. "Het klopt wel dat er in die landen relatief veel Koerden wonen, met name in Zweden. Er is een heel grote groep Turkse immigranten", vertelt Zürcher.

Net als in veel Europese landen is volgens de hoogleraar ook de PKK actief in Zweden, onder meer via zusterorganisaties. "Dat is het punt waar het nu vooral over gaat. Zweden houdt die organisaties wel degelijk in de gaten, maar er is van oudsher sympathie voor de Koerdische zaak. Meer dan in Nederland. Hier bestaat de grote meerderheid van de Turkse diaspora vooral uit soennitische Turken, de achterban van Erdogan. Dat is in Zweden niet het geval."

4. Wat moet de NAVO doen?

Zweden en Finland willen in Turkije overleg voeren, maar met praten koop je niks, vindt Erdogan vooralsnog. Hij heeft het diplomatieke gebaar tot nu toe afgewezen. "Erdogan gaat het waarschijnlijk heel hoog opspelen", vermoedt Zürcher. "Hij wil actie zien, en zal bijvoorbeeld eisen dat Zweden en Finland alle 'anti Turkse-organisaties' zullen verbieden. Maar die zullen daar geen gehoor aan geven, daar is totaal geen draagvlak voor."