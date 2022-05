China vergaart gevoelige militaire technologie op Europese universiteiten

Militaire wereldmacht in 2049

Universiteiten uit Groot-Brittannië hebben de meest nauwe banden met Chinese militaire universiteiten. Bijna de helft (1.389) van alle studies komen voor hun rekening. Duitsland staat met 349 studies op plaats twee. Nederlandse universiteiten staan met 288 publicaties op de derde plaats.

President Xi Jinping constateerde bij zijn aantreden eind 2012 dat China technologisch ver achterliep op het Westen. Sindsdien investeert China in de ontwikkeling van zijn universiteiten en samenwerking met het buitenland om daar kennis te halen.

Het communistische land wil namelijk in 2049 economisch en militair onafhankelijk zijn van het westen. En daarvoor is 'hoogwaardige kennis en technologie nodig voor de ontwikkeling van de krijgsmacht'.

Wetenschapsspionage

In 2010 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD universiteiten al 'actief gewaarschuwd' voor wetenschapsspionage vanuit China.

Maar die waarschuwing heeft weinig uitgehaald, want sinds 2013 is een sterke toename te zien in het aantal gezamenlijke publicaties tussen Chinese militaire universiteiten en Nederlandse universiteiten.

Aantal studies laat toename zien