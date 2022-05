Tientallen Chinese militairen actief op Nederlandse universiteiten: 'Zorgelijk'

Hypersonische wapenwedloop

Zo promoveerde aan de TU Delft vorig jaar een Chinese militair die afkomstig is van de Air Force Engineering University, een universiteit van het leger. Hij deed onderzoek naar de besturing van hypersone vliegtuigen. Het bijzondere van dit wapen is dat het vanwege z'n hoge snelheid niet is te onderscheppen door luchtafweer. Deze wapens vliegen meer dan vijf keer de geluidssnelheid.

Experts aan wie we de studies van deze onderzoeker hebben voorgelegd, zeggen dat zijn werk duidelijk een militaire toepassing heeft. "China is al meer dan tien jaar heel hard bezig met het ontwikkelen en testen van hypersone wapens", zegt Mark Voskuijl, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Rusland, Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een hypersonische wapenwedloop, waarin ze elkaar voor willen blijven.

Met kennis van TU Delft terug naar China

Het goed bestuurbaar houden van zo'n vliegtuig is belangrijk zodat het z'n doel kan raken en dat is met zulke hoge snelheden complex. De techniek die de Chinese militair beschrijft in zijn onderzoeken aan de TU Delft is daarvoor nodig, zegt Voskuijl. De onderzoeker in kwestie is inmiddels teruggekeerd naar China, waar hij werkt voor de militaire Air Force Engineering University.

"Zo iemand heeft expertise opgebouwd en kan zich nuttig maken aan zo'n academie of voor het ministerie van defensie", zegt Voskuijl. Daarbij gaat het wel om enorme programma's waar miljarden in omgaan en waar duizenden mensen aan meewerken. Onduidelijk is of de techniek daadwerkelijk is toegepast op de DF-17, te zien op de foto hierboven, of een ander hypersonisch wapen.