Zorgen om Europees plan om chats te scannen op kinderporno

"Stel dat ik een foto maak van mijn jonge dochter die in bad het mooiste schuimkasteel ooit heeft gemaakt", zegt Zenger. "Ik wil die graag naar oma sturen, maar dan loop ik het risico dat een algoritme dit opvat als kinderporno. Het is een foto waar verder niemand wat mee te maken heeft en niks mee aan de hand is, maar ik loop wel het risico dat een automatisch systeem mij rapporteert."

Ook het doorzoeken van chatgesprekken is foutgevoelig. "Technologie zou dan teksten moeten analyseren om te achterhalen of een oudere persoon probeert een kind te verleiden en misleiden. Dat is super moeilijk. Dat betekent dat het sowieso een keer fout gaat. Hoe effectief is het dan? En levert dat niet alleen maar meer werk op voor de zedenpolitie?"