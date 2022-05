Fans Feyenoord grijpen naast finaleticket: 'Hier word ik heel verdrietig van'

RTL Z-collega Harm Teunis probeert ook een kaartje te bemachtigen voor de finale. Hij is groot Feyenoordsupporter en heeft sinds het kampioenschap van Feyenoord in 1993 een seizoenkaart. "Vanavond om 18.00 ga ik ervoor zitten, dan mogen de Silvercardhouders een kaartje kopen." Maar vanwege het lage aantal kaarten en de grote vraag, is Harm ook bezig met een plan B: "Via een Nederlandse vriend die uit Servië komt hebben we contact met iemand uit Albanië. Dat lijkt redelijk hoopgevend, maar ze vragen wel de hoofdprijs voor een ticket. Zo'n 1000 euro. We wachten daarom nog even en hopen dat hij de prijs laat zakken."

En wat als hij een ticket heeft bemachtigd? "Maandagavond willen we dan met de auto via Servië naar Montenegro rijden. We bezoeken de wedstrijd in Albanië en gaan daarna weer terug. Het is natuurlijk een hele vette roadtrip, maar we overnachten niet in hotels. De kamerprijzen gaan echt over de kop. We slapen onderweg in de auto en verder bij een Servische vriend die in Montenegro woont. Zo zie je maar weer wat de Feyenoordsupporters ervoor over hebben om hun ploeg achterna te reizen."