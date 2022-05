Man die varkenshart kreeg, overleed aan varkensvirus: 'Leerzame ervaring'

"Vergeet niet: deze man was heel ziek, en heeft twee maanden lang met een varkenshart gefunctioneerd. Dat is heel bijzonder", zegt de hoogleraar. "Het hart is genetisch op tien punten aangepast, onder andere om afstoting te voorkomen. Dat lijkt gewerkt te hebben. Als je een infectie als deze kunt voorkomen, zou een mens met een donorhart van een varken nog lang kunnen leven."

Hopelijk geschikt alternatief

Volgens Alwayn is het overlijden van Bennett dan ook geen 'showstopper' voor het onderzoek naar dierlijke donororganen. "Het is moeilijk te voorspellen hoe snel en hoe vaak zo'n operatie zal plaatsvinden, maar het gaat zeker verder bekeken worden. In de VS, maar ook in Duitsland zijn ze al ver met dit soort onderzoeken."

"Daar kunnen we nog meer van leren. En hopelijk bieden varkensorganen straks een alternatief voor patiënten die anders overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan voor een donororgaan."