Nu al droogtestress bij boeren in het zuiden: 'Oogst wordt spannend'

Het is niet de eerste keer dat boeren last hebben van droogte. Ook in 2018 en 2019 viel heel weinig neerslag. Volgens Maurice Middendorp van Buienradar ziet het er dit jaar ook niet al te best uit. "Tot nu toe behoort dit jaar tot de droogste sinds 1906. In de hele maand april is er niet veel regen gevallen. Het neerslagtekort is daardoor flink aan het oplopen."