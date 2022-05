Europese Commissie: voor einde van dit jaar van olie Rusland af

Het zou het zesde sanctiepakket betekenen sinds de Russische invasie in Oekraïne. Maar leveren al die maatregelen wel iets op? "Europa is tot nu toe zeer tevreden over de eensgezindheid en de strenge sancties", legt Fons Lambie uit. "Maar tot nu toe heeft het nog niet voor een koerswijziging in Moskou gezorgd. Een Brusselse topambtenaar zei: Europa is tot meer sancties in staat dan iedereen vooraf had kunnen denken, maar Poetin is ook bereid om meer economische schade te lijden."

Niet per direct

Europa betaalt nu dagelijks zo’n 250 miljoen euro aan Rusland voor die olie. Sinds de invasie van Oekraïne begon, eind februari, gaat het om een bedrag van zo’n 17 miljard euro. Via staatsoliebedrijven als Rosneft en Gazprom vloeit dat geld naar de oorlogskas van Poetin.

Toch stelt de Europese Commissie niet voor om direct te stoppen met het kopen van Russische olie. In plaats daarvan zullen EU-landen de invoer dit jaar geleidelijk afbouwen. Binnen 6 maanden wordt de import van ruwe olie verboden. Nog voor het einde van het jaar geldt dit ook voor geraffineerde aardolieproducten zoals benzine. De eerder afgesproken boycot op Russische steenkool gaat naar verwachting in augustus in.