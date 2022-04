Omstreden bezuiniging op jeugdzorg van tafel; ministerie zoekt naar alternatief

In het regeerakkoord was afgesproken om het geld weg te halen bij gemeenten. Maar dat leidde tot veel verzet, bij gemeenten en bij verschillende oppositiepartijen in Tweede en Eerste Kamer.

Eigen bijdrage

Het kabinet heeft afgesproken het geld te vinden en niet bij de gemeenten weg te halen. De verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen moet onderzoeken of het mogelijk is een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Hoe die er dan precies uit komt te zien is nog onduidelijk.

Ook moet hij bekijken of het mogelijk is om behandelingen te schrappen die nu nog uit het jeugdzorgpotje worden betaald. Jeugdzorg kost ongeveer 6 miljard per jaar.