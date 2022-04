Ruim 3000 lintjes: deze mensen kregen er één in jouw buurt

Nederland is sinds vandaag 2561 officieel gedecoreerde leden, 430 ridders en 34 officieren rijker. Ze werden koninklijk onderscheiden tijdens de traditionele lintjesregen. Door het hele land is voor de kersverse gedecoreerden oranjebitter geschonken. De oudste ontvanger van een lintje is geboren in 1925, de jongste in 1989.