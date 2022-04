Ingrijpende internetwet komt eraan: dit kun je verwachten

'Wat in de echte wereld illegaal is, moet ook online niet kunnen.' Dat is een van de gedachtes achter de Digital Services Act (DSA). Met de wet wil de EU het internet veiliger en betrouwbaarder maken. Europa bepaalt niet wat illegaal is: dat is aan de lidstaten zelf. Denk aan terroristische boodschappen, haatzaaien en de verspreiding van kinderporno. Het is aan platformen als Facebook, YouTube en TikTok om snel actie te ondernemen.

Daarin mogen zij niet doorschieten: de bedrijven moeten balanceren tussen weghalen wat onwenselijk is en de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Bedrijven die berichten weghalen of een account bannen, moeten dat ook beter uitleggen. Nu kun je Facebook of Twitter moeilijk bereiken om bezwaar te maken, maar ook daar wil Brussel verandering in zien.

Meer inzicht in online advertenties

Ook op andere terreinen gaat de DSA grote invloed hebben. Zo moeten bedrijven als Facebook en Google goed uitleggen waarom jij een online advertentie te zien krijgt en wie daarvoor heeft betaald. Op de achtergrond vindt vaak een heel proces plaats om advertenties specifiek op jou af te stemmen. Nu is vaak onduidelijk waarom jij heel andere reclame te zien krijgt dan iemand anders.

De Europese Commissie (het bestuur van de Europese Unie) en het Europees Parlement (de politieke partijen die burgers vertegenwoordigen) onderhandelen nu met de 27 EU-lidstaten over de definitieve tekst. Daarin kunnen nog zaken wijzigen of sneuvelen.