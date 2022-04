Akkoord bereikt: loon leraren basisschool gaat flink omhoog

Betere arbeidsvoorwaarden

De afspraken zijn een rechtstreeks gevolg van het regeerakkoord. Daarin kondigen de coalitiepartijen aan dat ze de loonkloof tussen leraren in het primair onderwijs en leerkrachten in het voortgezet onderwijs zullen dichten. Dit was vooral een wens van regeringspartij D66. Er zou één cao voor het hele onderwijs moeten komen.

De afspraken leiden ook tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden. Ook dit is in het regeerakkoord aangekondigd.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is trots op het akkoord. "Politiek is heel hard werken om samen met anderen te proberen het goede te doen. En vandaag is dat gelukt. We hadden al eerder goede stappen gezet, maar docenten in het basisonderwijs krijgen een mooie loonstijging en betere arbeidsvoorwaarden. En terecht."