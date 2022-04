Kosten opruimen drugsafval niet meer voor onschuldige grondeigenaar, als het aan Kamer ligt

Het kan boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap vreselijk boos maken: illegale drugsdumpingen. Hij zag er al vele tientallen. "Mensen die voor hun eigen gewin gif maar gewoon de natuur in lozen." Niet alleen slecht voor de natuur, maar het kan ook gevaarlijk zijn.

Vorig jaar trof de politie 208 dumpingen aan van chemisch drugsafval dat overblijft bij de productie van xtc. Het betrof dumpingen van vaten en jerrycans vol chemicaliën in de natuur. Ook lozen criminelen troep in oppervlaktewater.

Tonnen aan euro's

Eigenaren van de grond waarop het goedje is gedumpt, draaien regelmatig op voor de kosten van het opruimen van dit giftige afval. Die kosten kunnen oplopen tot tonnen euro's. Gemeenten verhalen die kosten op de grondeigenaren.

Eigenaren kunnen organisaties of bedrijven zijn die grond bezitten, maar ook particulieren. Het vorige kabinet maakte een subsidiepotje, maar daar zit maar een miljoen euro in. Bovendien keert het maximaal 25000 euro per vervuiling uit. De werkelijke kosten zijn bijna altijd veel hoger.