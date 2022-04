Salmonella door kinderchocola: nu 150 gevallen gemeld in Europa

Volgens het overzicht van de Europese organisatie zijn mensen besmet geraakt in tien landen, waaronder Nederland. Van de 150 meldingen zijn er 119 bevestigd. In de overige 31 gevallen is 'waarschijnlijk' sprake van een salmonellavergiftiging.

Twee Nederlandse kinderen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vorige week aan RTL Nieuws weten dat het twee meldingen had gekregen over jonge kinderen die ziek waren geworden door de bewuste salmonellabacterie. Het gaat om dezelfde bacterie die op andere plekken in Europa is gevonden, meldt een woordvoerder.

Ook de 5-jarige Letty uit België werd ziek na het eten van chocolade die gemaakt is door de Belgische fabriek van Ferrero: