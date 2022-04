Verkiezingen Hongarije: alle andere partijen spannen samen tegen premier Orbán

De man die het moet gaan doen voor de oppositie is Péter Márki-Zay. Al net zo'n verrassing als het hele strijdplan van de oppositie. Als burgemeester van een provinciestadje kende eigenlijk niemand hem. Alleen in dat stadje, Hódmezovásárhely, was hij een bekendheid als conservatieve katholieke econoom met zeven kinderen. "Maar juist daarom hebben waarschijnlijk veel Hongaren op hem gestemd in de voorverkiezingen", zegt Hongarijekenner Huub Bellemakers.

Onbekende oppositieleider

"Hij is heel slim over linkse liberale thema's neutraal gebleven. Hij had er zijn eigen opvattingen over, maar vond dat de staat zich met zulke thema's niet te veel moet bemoeien." Márki-Zay kreeg steun van het rechtse, voorheen antisemitische Jobbik, die nog altijd een redelijke achterban in Hongarije hebben. "Veel mensen hebben ook tactisch gestemd. Veel wat linksere politici die al langer meedraaien, worden niet vertrouwd door veel Hongaren. Márki-Zay is degelijk, er zijn weinig slechte zaken over hem te vinden en hij is net als Orbán eigenlijk heel conservatief."