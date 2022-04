Nog steeds niet besmet: kun je van nature immuun zijn voor corona?

Waar het virus in sommige huishoudens als een lopend vuurtje rondgaat, is dat dus niet overal zo. Kun je echt coronaproof zijn? Ja, zegt hoogleraar immunologie Debbie van Baarle, maar dat betekent niet dat je dat ook bent alleen maar omdat je het virus nog niet hebt gehad. "Het zou kunnen, maar het lastige is dat er meerdere factoren zijn", zegt Van Baarle.

(Minder) gevoelig voor besmetting

Zo speelt de transmissie van het virus een rol. "Als je alleen thuis zit, dan is de kans dat het virus binnen kan komen een stuk kleiner." Ook als je kort bent blootgesteld, zal de kans kleiner zijn dat je besmet raakt.

En sommige mensen zijn nou eenmaal meer of minder gevoelig. "Er zijn verschillen in hoe resistent mensen kunnen zijn. Als het virus binnenkomt, moet het zich binden aan receptoren in het lichaam om opgenomen te worden. Als die receptoren minder aanwezig zijn, kan het minder makkelijk binnenkomen. En hoe sterk reageert je natuurlijke afweer om het virus eruit te knikkeren?" geeft Van Baarle als voorbeelden.