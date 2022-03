Kabinet verhoogt uitgaven defensie fors, NAVO-norm wordt gehaald: 'Historische stap'

Motie Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is de motie-Sjoerdsma met een grote meerderheid aangenomen. Die motie vraagt om 'structureel extra te investeren in Defensie, zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen'. In de ministerraad is die motie onlangs besproken. Volgens betrokkenen is daar de opdracht gegeven om een plan uit te werken om op de 2 procentnorm uit te komen.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat de defensie-uitgaven in Nederland de komende jaren gaan stijgen. In 2024 komt Nederland nu tot een percentage van 1,88 procent en 1,91 procent, afhankelijk van de rekenmethode. Daar moet dus nog een schep bovenop.