Familie en werkgevers herdenken Paulusma in rouwadvertenties: 'Wat zullen we je missen'

Piet Paulusma overleed afgelopen zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zijn familie opent de rouwadvertentie met de woorden: 'Nea wer oant moarn' (nooit meer 'oant moarn'). In de Friestalige advertentie schrijft de familie dat hij is overleden in het harnas, om af te sluiten met: 'wat zullen we je missen'.

Leste groet

De familie wil iedereen aanstaande vrijdag de gelegenheid geven om afscheid te kunnen nemen. Ook is er een online condoleanceregister geopend op lestegroet.nl.