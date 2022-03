Odessa, kroonjuweel van Oekraïne, bereidt zich voor op zwartste scenario

Burgemeester Trukhanov vermoedt dat Rusland van plan is om Odessa te omsingelen over land en over zee. Daarmee zouden ze de hele kust kunnen gaan controleren, tot aan Moldavië toe. Daar zijn op dit moment ook Russische eenheden gelegerd in de afvallige, pro-Russische regio Transnistrië. Dat zal Moskou volgens de defensiedeskundige als een grote overwinning zien.

Voorbereid op aanval

Maar Peter Wijninga verwacht geen makkelijke strijd voor de Russen. "We zien op dit moment dat het Russische offensief stokt. Er is een gebrek aan voldoende goederen, brandstof en aan motivatie. We zien dat het moreel van de eenheden niet bijster hoog is."

Dat maakt de Russen volgens Wijninga kwetsbaar voor Oekraïense tegenaanvallen. Hij wijst op de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, waarin Oekraïne onder meer Mykolajiv weet te verdedigen, een kustplaats die Rusland moet veroveren wil het kunnen doorstoten naar Odessa.