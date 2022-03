Komt de nieuwe baan van Overmars te snel? 'Weinig respectvol'

Belgische analisten over de aanstelling van Overmars:

Volgens sportzender Sporza heeft de benoeming van Overmars gezorgd voor 'een schokeffect in het Belgische voetbal'. "Ik was zeker verrast. Hem bannen is misschien iets te streng. Ik denk dat hij in dit geval wel een tweede kans verdient, maar dit is te snel omwille van zelfinzicht", aldus Sporza-analiste Imke Courtois op de website van haar werkgever.

Ook voormalig PSV'er Marc Degryse laat in zijn column in Het Laatste Nieuws blijken dat hij het oneens is met de komst van Overmars. "Je kan wel zeggen dat iedereen een tweede kans verdient, maar Antwerp geeft die slachtoffers zo als het ware wel een nieuwe klap", schrijft Degryse, die van 1996 tot en met 1998 in Eindhoven speelde.