Kun jij een vliegtuig aan de grond zetten? Veel mensen denken van wel

Gemiddeld geven mensen zichzelf 29 procent kans op een succesvolle landing. Dat is al een hoog percentage, vinden de onderzoekers. Maar het wordt nog opvallender: wie eerst een vier minuten durende video heeft bekeken waarin twee beroepspiloten een toestel in een bergachtige omgeving laten landen, geeft zichzelf liefst 38 procent kans om een landing uit te voeren zonder dat daarbij doden vallen.

Ingewikkelde bezigheid

Dat is raar, zeggen de psychologen van de universiteit van Waikato die het onderzoek uitvoerden. Want tegelijkertijd waren de 780 ondervraagden zich ervan bewust dat vliegen een ingewikkelde bezigheid is: ze gaven het een moeilijkheidsscore van 4,4 (op een schaal van 5) en realiseerden zich terdege dat beroepsvliegers een jarenlange opleiding achter de rug hebben.

De wetenschappers zeggen dat hun onderzoek laat zien dat mensen 'geneigd zijn hun vertrouwen in bepaalde dingen te overschatten' als gevolg van 'snelle illusie'. Doordat ze beelden van een bepaalde actie te zien krijgen – zoals het veilig aan de grond zetten van een vliegtuig – gaan ze geloven dat ze in staat zijn iets te volbrengen waarvoor ze niet de vaardigheid bezitten.