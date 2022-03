Oorlog bereikt het dorp van Olena: 'Ik leef nog, dat is het belangrijkste'

De oorlog wordt zichtbaarder, vertelt ze. Bewoners uit de dorpen ten noorden van Kiev zijn geëvacueerd, en werden voor eerste zorg opgevangen in het dorp van Elena.

Hard huilen

"Het was heel aangrijpend om die mensen hier te zien. Het waren ouderen, kinderen. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe veel ze hebben moeten lijden. Sommigen hebben twee weken lang in een schuilkelder gezeten. Het was verschrikkelijk. Ik heb er hard van moeten huilen."