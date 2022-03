Archeologen vinden eeuwenoude sarcofaag in Notre Dame: 'Heel bijzonder'

Dat er een sarcofaag wordt gevonden in een kerk is niet heel bijzonder, legt archeoloog Roos van Oosten van de universiteit Leiden uit. "Het is de plek waar je het ook zou verwachten, want mensen worden natuurlijk begraven in een kerk. Maar als de sarcofaag inderdaad uit de 14de eeuw stamt, is het wel degelijk een speciale vondst."

Volgens de Franse archeologen is de sarcofaag gemaakt van lood, wat ook bijzonder is. "Dat heb ik nog niet eerder gezien", zegt Van Oosten. "Lood is natuurlijk heel kostbaar. Als normaal persoon werd je daar niet in begraven, eerder in een kist van hout." De Franse archeologen denken dan ook dat de overblijfselen van een hooggeplaatst persoon zijn.