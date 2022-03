Special Forces wachten al 15 jaar op trainingscomplex om te schieten

Het is één van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de wederopbouw van defensie na tientallen jaren van bezuinigingen nog jaren gaat duren, zoals RTL Nieuws vrijdag berichtte.

In 2007 erkende de Commandant der Strijdkrachten, de hoogste baas bij defensie, dat het Korps Commandotroepen een eigen schiethuis moest krijgen om te oefenen. Het schiethuis zal pas op z'n vroegst in 2025 gereed zijn, zo blijkt uit informatie van het ministerie van Defensie.

Het KCT is de elite-eenheid van de landmacht. Bij moeilijke en gevaarlijke missies diep in vijandelijk gebied worden de militairen ingezet. Ze zijn daar volledig op elkaar aangewezen. Daarvoor is het van groot belang dat ze goed op hun taak zijn voorbereid en dat ze hun schietvaardigheid op orde hebben. Daarom doen ze de schiettrainingen met scherpe munitie in plaats van losse flodders.