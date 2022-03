Olena woont vlakbij het front: 'Hoorde je dat? Dat was weer een inslag'

Een doffe klap klinkt in de verte, buiten is het donker. Olena lijkt er al bijna niet meer van op te kijken. "Hoorde je het? Dat was weer een inslag." Het verbaast haar hoe ze zich in twee weken tijd heeft aangepast aan haar nieuwe leven, een leven in oorlog. "Ik had er nooit eerder over nagedacht. Maar je raakt zo snel gewend aan de geluiden."

Als het donker is, doet Olena de lichten uit. Zij en haar weinige buren willen zo min mogelijk de aandacht trekken. Een medebewoner stuurt een herinnering, tijdens het gesprek staat er nog een lampje aan. Het is de buren opgevallen.

Lege schappen

Sommige gebouwen in haar omgeving zijn door de oorlog al zwaar beschadigd. De straten zijn verlaten. "Het lijkt hier wel als een set van een Hollywood-thriller. Ook de plekken die nog niet zijn geraakt. Het is een gebied klaar voor de oorlog."

Olena gaat nog wel de deur uit, sommige dagelijkse dingen gaan gewoon door. Boodschappen doen bijvoorbeeld. Al gaat ook dat steeds moeilijker. "We hebben in het dorp maar één supermarkt. Er was de afgelopen twee weken nog amper iets te krijgen, de schappen zijn vrijwel allemaal leeg. Maar op een of andere manier kunnen ze gelukkig nog wel wat groenten inkopen." Een buurvrouw bracht haar laatst een brood.