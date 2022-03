Brandbrief aan minister Kuipers: houd medicijnproductie in Nederland

De productie dreigt te verdwijnen omdat de zorgverzekeraars deze medicijnen zo goedkoop mogelijk in willen kopen. Doordat InnoGenerics soms een fractie duurder is dan bijvoorbeeld produceren in China of India willen de verzekeraars daar hun medicijnen bestellen.

Stokje voor steken

Daar moet minister Kuipers volgens de briefschrijvers een stokje voor steken door verzekeraars te verplichten om minstens 30 tot 40 procent van de benodigde generieke medicijnen in Nederland te bestellen. Anders dreigt Nederland voor 95 procent van de productie van deze medicijnen afhankelijk te worden van China en India. En dat betekent dat bij een nieuwe pandemie of andersoortige crisis (de oorlog in Oekraïne) 'miljoenen inwoners van ons land niet beschermd zijn tegen plotselinge grote tekorten van essentiële generieke medicijnen'.

Dat mag niet gebeuren, vindt VVD-Kamerlid Judit Tielen: "We hebben van de coronapandemie geleerd dat we niet te afhankelijk willen zijn van een land als China voor bepaalde medicijnen en medische hulpmiddelen. Daarom dring ik er bij minister Kuipers op aan om ervoor te zorgen dat productie van geneesmiddelen niet onnodig naar het buitenland verdwijnt omdat het daar een paar cent goedkoper is. De minister moet samen met onder meer de zorgverzekeraars ervoor zorgen dat Nederland goed is voorbereid bij een eventuele nieuwe epidemie."

Haar collega Attje Kuiken (PvdA) is het daarmee eens: "Kuipers moet regelen dat er een bepaald percentage geneesmiddelen in ons land geproduceerd blijft."

En ook Maarten Hijink (SP) vindt het noodzakelijk de productie capaciteit in ons land te versterken.