Nederland geeft een bijdrage aan de flitsmacht, maar wat is dat?

Het bondgenootschap tussen de dertig NAVO-landen houdt namelijk onder meer in, dat als een van de NAVO-leden wordt aangevallen, de andere te hulp schieten. 'Een aanval op een is een aanval op allen', staat in het belangrijke artikel 5 van het NAVO-verdrag.

Van Hooft vergelijkt de situatie met een uitsmijter van een nachtclub. "Dat die er staat, betekent niet dat 'ie de hele nacht aan het vechten is, maar dat hij dat wel kan doen als het nodig is." Met de flitsmacht laat de NAVO aan Rusland weten dat we samen sterk staan. "En als het nodig is, kan op deze manier de eerste weerstand geboden worden."