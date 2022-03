NCTV: oorlog in Oekraïne kan veiligheid in Nederland raken

Het is voorstelbaar dat Nederland geraakt zal worden door cyberaanvallen, zegt het NCTV. Hierdoor zouden bijvoorbeeld ziekenhuizen of betaalsystemen platgelegd kunnen worden.

Bewust misleidende informatie

De NCTV ziet desinformatie ook als een bedreiging voor Nederland. Dit soort bewust misleidende en onjuist informatie, die met opzettelijk kwade bedoelingen wordt verspreid, wordt veelvuldig gedeeld via sociale media in deze oorlogssituatie. Het is gericht op het vergroten van de verdeeldheid in de maatschappij en volgens de NCTV ook een risico voor de nationale veiligheid van Nederland.

In onderstaande video legt een deskundige uit hoe je de oorlogsfilmpjes die op sociale media verspreid worden kunt verifiëren.