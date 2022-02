Vier dagen oorlog: 'Poetin heeft weerstand Oekraïne onderschat'

In de stad Lviv, in het westen van Oekraïne, is er voor het eerst sinds de Russische invasie geen luchtalarm afgegaan. Of dat goed nieuws is, weet correspondent Jeroen Akkermans niet. Het scheelt hem wel een tocht naar de schuilkelder. "Maar de dag is nog niet voorbij, misschien gaat het alarm later vandaag wel weer af."

Vuurgevecht in Charkov

Hoe anders is het in het oosten in Charkov, na Kiev de grootste stad van Oekraïne. Daar zijn de Russen vanochtend binnengevallen. De straten in de woonwijken dienen als strijdtoneel. Een flat van negen verdiepingen is geraakt door artillerievuur en een gaspijpleiding getroffen door Russische rakketten.

Op onderstaande beelden is te zien hoe Russische militairen de Oekraïense stad Charkov doordringen.