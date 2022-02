Onderwijsinspectie: duizenden studenten ervaren grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek van de inspectie geeft een eerste indicatie van hoe veilig het leerklimaat in het hoger onderwijs is. De inspectie gaat hiernaast ook bij scholen langs en praat met studenten over hoe zij de sociale veiligheid ervaren.

Op dit moment is er nog geen landelijk systeem om sociale veiligheid in het hoger onderwijs te monitoren. De onderwijsinspectie roept daarom universiteiten en hogescholen op om hier zelf mee aan de slag te gaan. "Zodat ze weten hoe het binnen hun eigen instelling zit met sociale veiligheid. Maar ook dat we een landelijk beeld krijgen hoe het ervoor staat", zegt Deursen.