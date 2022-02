Historische toespraak van Poetin siddert na: 'Woorden beloven weinig goeds'

In de eeuwen daarna volgden ook nog de Russische tsaren- en keizerrijken. "Het grootste rijk uit de geschiedenis, in lengte en in grootte."

Belangrijk hoofdstuk

In hoeverre Poetin droomt van een Groot-Rusland, en hoe zijn woorden in de praktijk gaan uitpakken, is onduidelijk. Ook Jansen kijkt als historicus vooral terug, maar deze stap van Poetin wordt hoe dan ook een belangrijk onderdeel in de geschiedenis.

"Net als de annexatie van de Krim. Nu komt dit er bovenop, met de erkenning van de Volksrepublieken en misschien wel meer dan dat. Als we de retoriek mogen geloven, belooft het weinig goeds."

De Oekraïense president Zelensky zei in een reactie op de speech dat Oekraïne niet bang is, en niemand iets verschuldigd is.