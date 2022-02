Optreden Rusland hard veroordeeld: dit weten we nu

In het Westen is het optreden van Rusland in Oekraïne hard veroordeeld. Duitsland blokkeert het gebruik van een belangrijke Russische gasleiding in Europa, en Groot-Brittannië stelt dat een invasie van Oekraïne al is begonnen. Dit is wat we nu weten over de oplopende crisis in Oekraïne.

Of er al Russische tanks de grens van Oekraïne zijn overgestoken, is onduidelijk. Persbureau Reuters en ooggetuigen in de regio stellen wel dat er een colonne militaire voertuigen is gespot. Het zou onder meer gaan om tanks zonder insignes. Het Witte Huis spreekt inmiddels over een invasie. Ook de Britse kabinetsminister Sajid Javid zei vanochtend dat Rusland de invasie reeds is begonnen. "Poetin heeft besloten tot confrontatie, in plaats van dialoog", zei hij tegen de BBC. Intussen wordt in Oekraïne zelf zeer gespannen gekeken naar de situatie, nu de twee rebellengebieden Loehansk en Donetsk door Rusland worden gezien als onafhankelijke staten. Onze correspondent Jeroen Akkermans is ter plaatse: Bekijk deze video op RTL XL "Er wordt hier met angst en beven uitgekeken naar wat Putin van plan is." Sancties in de maak Tal van landen bereiden intussen sancties voor tegen Rusland. Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Parijs bijeen om een nieuw pakket te bespreken. Josep Borrell, vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, verwacht vanmiddag een besluit. De Britten hebben al financiële sancties afgekondigd tegen een aantal prominente Russen en banken. Afgelopen nacht heeft de VS een eerste pakket financiële sancties ingesteld, gericht tegen de twee rebellengebieden. Gebruik gaspijpleiding uitgesteld De Duitse Bondskanselier Olaf Scholz komt daarnaast met een zware maatregel om het gebruik van de gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig te blokkeren. Die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Scholz gaf aan geen certificering te zullen geven voor de ingebruikname van de pijplijn, die al is afgebouwd maar nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid wacht. Ook Rutte hamert op het invoeren van financiële sancties, gericht tegen de groep Russische politici die de erkenning van de republieken mogelijk heeft gemaakt. Rutte kwam vanochtend met de volgende verklaring: Bekijk deze video op RTL XL Volgens Rutte is het erkennen van de onafhankelijke republieken in Oekraïne door Rusland onacceptabel. Daarom zullen er sancties volgen, zegt hij. Poetin wil 'terug in de tijd' In een speciaal ingelaste spoedvergadering van de Verenigde Naties haalden Amerika en partners vannacht hard uit naar Rusland. De Amerikaanse VN-ambassadeur zei dat Poetin de wereld aan het testen is. "Poetin wil terug in de tijd, naar een tijdperk van voor de Verenigde Naties en naar een tijd dat wereldrijken nog de dienst uitmaakten. Maar de rest van de wereld is verdergegaan. Het is niet meer 1919, maar 2022", zei Linda Thomas-Greenfield. Volg ons liveblog: Russische ambassadeur wordt op matje geroepen, zegt Rutte De inzet van Russische militairen als zogenoemde vredesbewakers noemde ze nonsens. "We weten wat ze echt zijn." Ook China, dat doorgaans samen optrekt met Rusland, benadrukte dat alle partijen terughoudend moeten zijn. Speech Poetin President Poetin kondigde zijn besluit gisteravond aan met een lange televisiespeech, vol met historische verwijzingen. Oekraïne is volgens hem een land dat is 'gecreëerd door Rusland', en niets meer dan een 'handpop van Amerika'. Hij waarschuwde de regering in Kiev om direct met alle militaire acties te stoppen. De twee rebellengebieden in het oosten van Oekraïne. Uit het pro-Russische rebellengebied Donetsk verschenen gisteren direct beelden van vuurwerk en gejuich. Oekraïne: wij zijn niet bang De Oekraïense president Volodimir Zelensky zei vannacht in een tv-toespraak dat Oekraïne 'voor niets en niemand bang is'. Hij zei ook dat hij 'duidelijke steun' van het Westen verwacht. Zelensky noemde die erkenning 'een overtreding van de soevereine en territoriale integriteit' van zijn land. In deze video zie je meer reacties op de huidige ontwikkelingen en een toelichting van onze correspondenten: Bekijk deze video op RTL XL