Ja, waarom zijn de Spelen in China, ondanks schending mensenrechten?

De Zweedse schaatser verkondigde dat het 'buitengewoon onverantwoord' was om de Spelen toe te wijzen 'aan een land dat mensenrechten zo overduidelijk schendt als het Chinese regime'..

In dit artikel beantwoorden we zeven vragen over deze kwestie.

1. Waarom heeft het IOC ondanks de mensenrechten voor China gekozen?

Veel landen, waaronder Duitsland en Zwitserland, haakten in een vroeg stadium af voor de organisatie van de Spelen van 2022: Er was publieke tegenstand in beide landen. Ook Noorwegen was in de race, maar trok zich uit eigen beweging vroegtijdig terug.

Het IOC bleef over met twee opties: Almaty (Kazachstan) en Peking. Volgens IOC-president Thomas Bach was Peking een 'logische keuze', aangezien China over veel faciliteiten beschikt. Bach: "Het is een veilige keuze. We weten dat China zijn beloftes nakomt."

2. Heeft het IOC iets gezegd over de mensenrechten, en mogen sporters hun mening geven?

Het IOC heeft zich behoorlijk op de vlakte gehouden om China niet tegen het hoofd te stoten.

Wat betreft de sporters stelt het IOC in het Olympisch Handboek dat politieke uitingen tijdens de Spelen niet mogen. Dat wil zeggen: geen gebaren op het erepodium, geen sportkleding met politieke boodschappen, en geen politiek gemotiveerde uitspraken tijdens interviews. Echter, voor Van der Poel geldt dit natuurlijk niet meer, aangezien hij al weer terug is in Zweden.