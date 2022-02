VVD en ChristenUnie willen subsidie op thuisbatterijen

"Op dit moment is Nederland kampioen zonnepanelen. We hebben wereldwijd de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking", zegt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis tegen RTL Nieuws. "Maar we lopen enorm achter met het opslaan van die zelfopgewekte stroom."

Zonnestroom opslaan

"Daarom willen we dat mensen massaal thuisbatterijen gaan kopen om die zonnestroom in op te slaan", vertelt VVD'er Silvio Erkens. Om dat te stimuleren, denken de partijen aan een subsidie van 30 procent per batterij.

Een gemiddelde batterij kost ongeveer 5000 tot 6000 euro. Het plan van ChristenUnie en VVD levert de koper dan een voordeel op van tussen de 1500 en 2000 euro per batterij. De partijen willen dat de subsidie volgend jaar wordt ingevoerd en dat zo'n 100.000 mensen er gebruik van kunnen maken.